Разкриха ужасяващите предсказания на Нострадамус за 2026 г.

Седем месеца голяма война, мъже мъртви от зло..., кралят няма да се провали

Последователите на Нострадамус вярват, че 2026 година ще донесе символичен "рояк на властта", седеммесечни войни между Изтока и Запада, но и обещание за прераждане чрез появата на "човека на светлината" след кризата.

Мишел дьо Нострадам, известен като Нострадамус, е признат за автор на обезпокоителни предсказания за световни събития като атентатите от 11 септември и смъртта на принцеса Даяна, записани в неговия труд "Пророчествата", публикуван през 1555 г. Въпросният текст, който съдържа 942 предсказания под формата на стихотворения, е написан в комбинация от неясни латински и старофренски изрази, което го прави труден за дешифриране.

Въпреки че предсказанията му често са неясни, последователите му вярват, че някои от четиристишията на френския пророк са предсказали атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, а в наше време и разпространението на Covid-19.

Новата поредица от видения не уточнява ясно конкретна година, но последователите на загадъчния пророк смятат, че тези, свързани с числото 26, се отнасят до 2026 година, пише Daily Mail.

Големият рояк пчели ще се появи... през нощта ще устройва засада...

Пасаж, отбелязан с I:26, гласи: "Големият рояк пчели ще се появи... през нощта ще устройва засада...". Но вместо насекоми, нахлуващи в градовете, мнозина вярват, че "пчелите" символизират властта и се отнасят до световните лидери.

Това би могло да означава, че влиятелни фигури като Доналд Тръмп или Владимир Путин биха могли да постигнат победи догодина – може би чрез сделка на Тръмп в Газа или евентуален руски напредък в Украйна. Потенциалните съюзници също биха могли да обединят сили и да вземат изненадващо политическо решение.

Тичино ще се изпълни с кръв...

Друг стих от Нострадамус, свързан с числото 26, написан на френски език и преведен на английски, гласи: "Поради благоволението, оказано на града... Тичино ще се изпълни с кръв...". Тичино е най-южният кантон на Швейцария, известен със своите гори, езера и ледници.

Въпреки че не е ясно какво точно може да означава този географски специфичен стих, има теории, които предполагат, че астрологът би посочил нов европейски конфликт, вероятно между съседи, като се има предвид, че Тичино граничи със Северна Италия.

За съжаление, има и други прогнози относно война и евентуален конфликт между Изтока и Запада.

Седем месеца голяма война, мъже мъртви от зло / Руан, Еврьо, кралят няма да се провали

Същото тълкуване може да се приложи и към четиристишието: "Седем месеца голяма война, мъже мъртви от зло / Руан, Еврьо, кралят няма да се провали" , което мнозина виждат като препратка към нов конфликт, воден от двама упорити лидери, убедени, че не могат да загубят.

Когато Марс си проправи път сред звездите, човешка кръв ще поръси светилището

Друго пророчество гласи: "Когато Марс си проправи път сред звездите, човешка кръв ще поръси светилището. Три огъня се издигат от Изтока, докато Западът губи светлината си в мълчание". Като се има предвид, че Марс е римският бог на войната, изглежда, че Нострадамус предполага, че 2026 година отново ще бъде осеяна с конфликти и много страдания.

Нострадамус сякаш предсказва и нова конфронтация между Западна Европа и евентуално Азия, без да уточнява от какво естество. Двата политически блока биха могли да влязат в икономическа битка, тъй като Европа се бори със стагнация, но мнозина смятат, че това е пророчество за възхода на изкуствения интелект.

С напредването на страни като Япония и Китай в областта на изкуствения интелект, нарастват опасенията, че роботите биха могли да заемат работни места, което е свързано с идеята, че Западът "губи светлината си в тишина".

Сенките ще паднат, но човекът на светлината ще се издигне

Но френският астролог е бил съвсем черноглед. Според тълкуванията, той дори завършва прогнозите си за 2026 г. с оптимистична нотка.

"Сенките ще паднат, но човекът на светлината ще се издигне", пише той, като добавя. "И звездите ще водят онези, които гледат навътре".

След кризата Нострадамус обявява период на прераждане и това може да е началото на "нов лидер или нов подход към света".