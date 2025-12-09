Росен Желязков: България и САЩ са близки приятели, доверени партньори и съюзници

Вярвам, че ще постигнем напредък във всички ключови области

Енергетиката заема ключово място в стратегическия диалог между България и САЩ, заяви премиерът Росен Желязков при откриването на третата сесия на форума, който се провежда в Министерския съвет.

„Силно ангажирани сме с по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството със САЩ в областта на ядрената енергетика за граждански цели, за създаване на по-устойчив енергиен пазар и засилване ролята на България като регионален енергиен център. Това ще отвори още повече възможности за бизнеса от двете страни на Атлантическия океан“, каза Желязков.

На сесията присъства и Кристофър Смит, заместник помощник държавният секретар на САЩ за Европа и Евразия, който е на посещение в България във връзка с третата сесия на Стратегическия диалог.

Премиерът подчерта постигнатия напредък на страната в диверсификацията на енергийния сектор и намаляването на зависимостите от руски енергийни ресурси. Той отбеляза, че България и САЩ са „близки приятели, доверени партньори и съюзници“, споделящи ангажимент към регионалния и глобалния мир, устойчивия икономически растеж и развитието на двустранните отношения.

Сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната също бе поставено в центъра на стратегическото партньорство, като премиерът припомни подкрепата на САЩ за модернизацията на българските въоръжени сили, включително придобиването на изтребители F-16 Block 70, бойни машини Stryker и участието в Многонационалната бойна група на НАТО в България.

Желязков открои и значението на иновативните технологии и високопроизводителната информационна инфраструктура за икономическия растеж, като обсъжданията на третата сесия на Стратегическия диалог ще се фокусират и върху технологичните центрове и нови проекти в този сектор.

Премиерът подчерта готовността на България да продължи сътрудничеството със САЩ по програмата за безвизово пътуване, включително чрез обмен на информация и мерки за сигурност.

„Вярвам, че ще постигнем напредък във всички ключови области и ще отворим нова, още по-амбициозна глава в нашето стратегическо партньорство“, завърши Желязков.