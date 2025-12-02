Румен Радев с извънредно обръщение към нацията

Президентът Румен Радев ще направи обръщение към нацията в 17:00 часа, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

От там не уточняват по каква тема ще говори държавният глава.

Снощи Радев призова за оставка на кабинета и предсрочни избори на фона на многохилядните протести в цялата страна и ескалиралите сблъсъци в София. Държавният глава нарече случващото се в столицата "провокация на мафията" и призова насилието да спре и всички да се придържат към закона.

"Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира", написа в социалната мрежа президентът.

Очаквайте подробности!