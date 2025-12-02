Русия обяви пълно превземане на Покровск и Волчанск

Президентът Владимир Путин поздрави руските военни командири за съобщенията, че град Покровск в Източна Украйна е напълно превзет от руските сили, предава „Ройтерс“. Руският държавен глава определи това като ключова победа след дълга и тежка кампания и заяви, че успехът ще подпомогне постигането на по-широките цели на Москва във войната.

Градът беше обект на ожесточени боеве от средата на 2024 г., когато украинските сили оказваха твърда съпротива в опит да запазят стратегическия логистичен център.

„Искам да ви благодаря. Това е важна посока, всички разбираме значението ѝ“, заяви Путин, облечен във военна униформа по време на среща с висшето военно ръководство. Той подчерта, че превземането на града е стъпка към изпълнение на задачите, заложени в началото на „специалната военна операция“.

Ако падането на Покровск бъде официално потвърдено, то ще даде на Москва възможност да насочи настъплението си на север към Краматорск и Славянск — двата най-големи градa в Донецка област, които все още са под украински контрол.

По време на съвещанието военните командири информираха, че руските войски отбелязват напредък по цялата линия на фронта и са завзели и град Волчанск в Харковска област като част от усилията за изграждане на „зона за сигурност“ в региона. Украинските власти засега не потвърждават падането на града.

Началникът на Генералния щаб на руската армия Валери Герасимов подчерта пред Путин, че руските сили възнамеряват да продължат настъплението с цел завладяване на по-широкия район на Донбас.