Русия спечели нов съюзник в Европа

Чешкият президент официално назначи Андрей Бабиш за нов премиер

Чешкият президент Петър Павел официално назначи днес милиардера и лидер на партията „Действие на недоволните граждани“ (АНО), Андрей Бабиш, за премиер на страната. Церемонията бе излъчена на живо по телевизията, предадоха световните агенции.

Бабиш, чиято партия спечели парламентарните избори на 3-4 октомври, ще поеме властта от дясноцентристкото правителство след назначаването на целия му кабинет, което се очаква по-късно този месец.

Седемдесет и една годишният Бабиш се връща на власт след четири години в опозиция, през които неговите либерално-центристки позиции постепенно се приближиха към тези на крайнодесните партии. Той също така се присъедини към групата „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент.

В управлението му ще участват крайнодясната, евроскептична и проруска партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и партията „Автомобилисти за себе си“, която се противопоставя на климатичните политики на ЕС. Заедно трите партии разполагат с 108 места в 200-местната долна камара на парламента.

Според чешката конституция новият премиер трябва да поиска вот на доверие от парламента в рамките на 30 дни от встъпването си в длъжност.

Бабиш нееднократно заяви, че ще намали военната помощ за Украйна от националния бюджет и е възможно новото правителство да прекрати инициативата за боеприпаси, чрез която Чехия осигурява едрокалибрени боеприпаси за Украйна. Той критикува схемата като непрозрачна и скъпа, без да дава окончателна позиция за бъдещето ѝ.