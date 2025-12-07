Руската армия е напреднала в две направления

Руските войски са постигнали нов напредък през последните 24 часа. Анализатори на украинския мониторингов проект DeepState съобщиха за последните актуализации по картата на войната в Украйна.

Според техни данни, руснаците напредват в Донецка и Запорожка област. В Донецка област руската армия е напреднала близо до село Ямпил, община Лимански, Краматорски район. В Запорожие руското настъпление е регистрирано близо до село Солодке в посока Гуляйполе.

Относно тези райони, Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи в обобщение за последните 24 часа, че Силите за отбрана са отблъснали 13 вражески атаки близо до Ямпил, Дроновка, Серебрянка, Сиверск и Федоровка.

В Гуляйполе, според щаба, Украйна е отразила 14 руски атаки в района на населените места Гуляйполе, Солодке и в посока Добропиле.

Както УНИАН съобщи по-рано, в момента няма обкръжение на Мирноград, Донецка област, въпреки че руснаците се опитват по всякакъв начин да влязат в града. Според началника на отдела за комуникации на 79-та отделна Таврийска десантно-щурмова бригада Роман Писаренко, войските на Путин се движат по незабележими пътища, но украинските военни ги проследяват и унищожават.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) също посочиха основната заплаха за Запорожие. Според говорителят на щурмовите части на ВСУ Олексий Свинаренко, руснаците се опитват да се инфилтрира на малки групи и днес основната заплаха за областния център е в района на Гуляйполе. Той обаче увери, че ситуацията там за днес е стабилизирана.