Руски академик: След 20 години е възможно човешкото съзнание да бъде прехвърлено в робот

Възможността човешкото съзнание да бъде прехвърлено в робот или цифрова платформа след две десетилетия не може да бъде отхвърлена, но и не може да се смята за сигурна. Това заяви в интервю за руска медия вицепрезидентът на Руската академия на науките и директор на Руския център по неврология и невронауки академик Михаил Пирадов.

„Цифровото безсмъртие звучи красиво. Но, както правилно отбелязвате, ние сме биологични организми. Като дете, както и много други, бях запленен от Жул Верн и фантастиката – наша и чуждестранна. Интересното е, че огромна част от онези фантазии рано или късно се сбъдваха. Днес научно-техническият прогрес се развива с невероятна скорост. Светът преди пет години беше различен, а сега говорим не за пета, а почти за шеста индустриална революция. Всеки месец се появява нещо радикално ново. Дали това е добре или лошо – това е друг въпрос. На мен лично картината ми се струва тревожна, но прогресът не може да бъде спрян,“ коментира академикът.

По думите му категорично твърдение, че подобна технология няма да съществува след 20 години, би било прибързано. Но и да се смята за сигурен сценарий е също толкова неоправдано.

По-рано американският предприемач Илон Мъск заяви, че в рамките на две десетилетия човешкото съзнание може да бъде пренесено в машина.