Руски самолет Ан-22 се разби в Ивановска област

В Ивановска област на Руската федерация се е разбил товарен самолет Ан-22, принадлежащ на Министерството на отбраната на РФ. Всички членове на екипажа са загинали, предава украинската медия "Фокус".

Авиакатастрофата с Ан-22 е станала във Формановския район на Ивановска област, съобщават руските медии "Рен ТВ“ и каналът "Раньше всех“. На борда са били седем членове на екипажа – всички са загинали. Причината за падането на военния самолет на РФ все още не е известна.

По-късно руските медии уточниха, че авиакатастрофатае станала близо до Уводското водохранилище. Представители на оперативните служби съобщават, че Ан-22 е извършвал "планов полет“ след ремонт. Спасителите вече са открили останките от самолета: те са забелязани във водата.