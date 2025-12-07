Руски удар по язовир в Харковска област прекъсна маршрута за военни доставки за украинската армия

Руски ракетен удар по язовир в Харковска област е прекъснал важен маршрут за доставки за украинските сили, съобщи в „Телеграм“ кметът на град Печениги Олександър Гусаров, предаде ДПА.

Пътят до разположения на нарека Северски Донец язовир „Печениги“ води до фронтовите участъци при Вовчанск, Велики Бурлук и Купянск, където украинските сили са под силен натиск. Този път вече е затворен, каза Гусаров.

Според други съобщения в украинските канали в „Телеграм“ има и разрушен мост над водоема близо до село Стари Салтив.

Много мостове и язовири в региона бяха разрушени в първите месеци на пълномащабната война на Русия срещу Украйна.

През 2023 г. руските сили взривиха язовир „Нова Каховка“, на долното течение на река Днепър в Южна Украйна, причинявайки опустошително наводнение, което отне живота на много хора, причини сериозни материални щети и остави без вода най-голямата атомна електроцентрала в Европа.