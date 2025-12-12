САЩ подготвят космически прехващачи: Нова оръжейна надпревара в орбита срещу Русия и Китай

Космическите сили на САЩ търсят космически прехващачи, които ще могат да свалят руски и китайски балистични ракети, пише The National Interest.

Космосът става все по-милитаризиран, тъй като почти равностойни конкуренти усъвършенстват своите възможности.

Космически прехващач за Америка

Потенциален почти равностоен конфликт с Китай или Русия почти сигурно ще включва изстрелване на балистични ракети срещу американски военни цели. Сега американските военни искат оръжейни системи, които ще могат да свалят усъвършенствани балистични ракети, преди те да достигнат приятелски военни цели или родината си.

Изпълнителният офис на Програмата за космически бойни действия на Космическите сили е издал заявка за предложение за прототип на космически прехващач. В заявката се пояснява, че Космическите сили търсят само „кинетични решения в средната част на траекторията“. Тази заявка за възможности е предназначена за прехващачи, които ще могат да свалят вражески балистични ракети по време на средната фаза на полета.

Търсенето на боеприпаси, които могат да бъдат базирани в космоса и да прехващат балистични ракети по време на полета им, е само една част от стратегията на Космическите сили за защита на родината от вражески балистични ракети.

Космическите сили разработват и прехващачи, които могат да свалят вражеска балистична ракета в началната ѝ фаза на ускорение. През ноември генерал Майкъл Гетлайн, директорът на „Златния купол“, заяви на Националния форум за отбрана „Рейгън“, че Космическите сили са възложили 18 договора за прототипи на прехващачи с начална фаза на ускорение.

И двете оръжейни системи, които са в процес на разработка, са част от по-широката програма за противовъздушна отбрана „Златен купол“.

Разработването на тези оръжейни системи има ясна цел: възпиране и, ако е необходимо, побеждаване на противниците на САЩ в космоса, по-специално Китай.

Основната заплаха за Съединените щати в космоса идва от Китай. Пекин разполага с втория по големина оперативен спътников флот след Съединените щати, с над 1200 спътника в активна експлоатация.

През април генерал Б. Чанс Салцман от Космическите сили, началник на космическите операции на Космическите сили, заяви , че „от военна гледна точка Пекин разбира, че космическата област е ключов фактор за прецизни удари на далечни разстояния, както и за събиране и разпространение на информация, което я прави основополагаща за проектирането на националната мощ“.

Трите фази на балистична ракета

Всички балистични ракети имат три фази на полет : ускорение, средна фаза на траекторията и крайна фаза.

По време на фазата на ускорение, балистичната ракета използва максимална тяга, често с помощта на ракети, за да набере необходимата скорост, за да достигне целта си. Фазата на ускорение може да продължи от една до пет минути, в зависимост от боеприпаса и обхвата на целта. По време на фазата на ускорение, балистична ракета с голям обсег (от вида, който може да носи ядрена бойна глава) ще напусне земната атмосфера и ще се изстреля в космоса, докато балистична ракета с малък обсег ще достигне област между границите на атмосферата и началото на космоса.

По време на средната фаза на полета, балистичната ракета няма никаква мощност и следва предвидим път към целта. Тази фаза на полета предлага най-големия прозорец за прехващачи. Въпреки това, по време на тази фаза, балистичната ракета може да изстреля контрамерки, за да избегне прехващането.

Накрая, по време на фазата на терминален полет, която обикновено трае по-малко от една минута, балистична ракета се насочва към целта.

За автора: Ставрос Атламазоглу

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции , и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-ти батальон на морската пехота и щаба на армията). Той е бакалавър от университета „Джонс Хопкинс“ и магистър от Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ (SAIS). Неговите трудове са публикувани в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.