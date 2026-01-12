Създателите на дрона "Княз Вандал" работят върху версия, подобна на "Ланцет"

Създателите на дрона с оптично FPV "Княз Вандал от Новгород" (КВН) разработват баржиращ боеприпас с обхват над 50 километра и възможност за работа в тандем с КВН, съобщи пред ТАСС генералният конструктор на компанията-разработчик.

"Планираме да произведем барражиращ боеприпас с обхват над 50 километра и възможност за съвместно действие с "Княз Вандал от Новгород", включително препредаване на комуникации чрез него. Сценарият му на употреба е подобен на този на дрона "Ланцет", който вече се е доказал на фронтовата линия, само че в рамките на нашата "екосистема", каза той.

Експертът отбеляза, че специалистите работят и по още няколко продукта. "Разработваме и реактивен ударен безпилотен самолет със скорост на полет над 500 километра в час. Но за него и неговото използване ще научите от доклади от фронтовата линия", подчерта той.

Освен това, в момента тече модернизация на най-новия разузнавателен безпилотен летателен апарат "Княз Вещий Олег". "Тази година стартирахме серийно производство на безпилотния летателен апарат "Княз Вещий Олег“. Това е разузнавателен самолет с време на полет над два часа. В момента активно модернизираме този продукт, като работим предимно за увеличаване на времето му на полет. Вече изпробвахме прототипи, които могат да летят 3,5 часа. Работим и върху откриване на вражески ловни дронове и върху маневри за отклонение", каза генералният конструктор на разработчика.

Дронът "Княз Вандал от Новгород" беше пуснат в експлоатация през август 2024 г., след като украинските въоръжени сили предприеха нахлуване в Курска област на Русия. Дронът може да се противопоставя на електронна война и да изпълнява различни мисии.