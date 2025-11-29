Съзнанието ви може да прескача времето - което означава, че „интуицията“ е спомен от бъдещето, казват учените

Дори ЦРУ публично е публикувало данни за психическия феномен

Една октомврийска нощ през 1989 г. 4-годишно момиченце се събудило шокирано от звън на телефон и след това от писък. Тя се измъкнала от спалнята си и тръгнала боса на пръсти по лепкавите винилови плочки на коридора, спъвайки се в майка си. „Той е починал в автомобилна катастрофа?“, чула тя мама да извиква с пресеклив глас. Тъмните, блестящи очи на момичето се взирали напред, празни. От момента, в който прегърнала баща си, докато той се качвал на самолета си за онова съдбовно командироване, тя знаела, че никога повече няма да го види жив, пише Popular Mechanics.

Това малко момиченце бях аз, а странното явление, което преживях онази нощ, беше един от най-ранните ми епизоди на предсказване.

Именно в сенките на онзи коридор – докато бях буден по начин, по който никога преди не бях бил – осъзнах, че ужасът, който бях преглътнал по време на онова последно сбогуване на летището, беше повече от въображението ми. Що за побъркано дете стои напълно неподвижно и без сълзи, след като е чуло, че баща му е починал на хиляди километри разстояние? Може би детето, което вече знаеше, че никога повече няма да прави палатки от фланелените му ризи или да вдишва одеколона му Pierre Cardin.

Въпреки че имах известен страх да не бъда възприета като налудна, споделих тази история по телефона с когнитивния невролог Джулия Мосбридж, доктор. Тя слушаше внимателно. След това тя започна импровизирано интервю, задавайки ми въпроси, сякаш бях един от нейните обекти на изследване. Това ли беше най-ранният ви спомен за прекогнитивни състояния ? Имате ли чести прекогнитивни епизоди? Как можете да разберете, че някое от тези предсказания се сбъдва? След това тя разкри, че е задала тези въпроси, защото може да се асоциира с тях. Именно нейният собствен опит с тези странни, понякога обезпокоителни психически усещания я е накарал да ги изучи на първо място.

Мосбридж казва, че е преживяла това явление по два различни начина, откакто е била на 7 години: чрез прекогнитивни сънища, по време на които е можела да получи знания за бъдещи събития, и в будни епизоди, когато съзнателно е чувствала, че знае за бъдещо събитие. Това е помогнало на Мосбридж да предсказва събития от бъдещето, които не би имала друг начин да знае. Тя казва, че тези спомени за бъдещето биха могли да означават, че понятието за време може да не е толкова линейно, колкото си представяме.

„Не е трудно да се разбере предчувствието“, казва Мосбридж, изтъкнат старши сътрудник по човешки потенциал в Центъра за бъдещето на изкуствения интелект, ума и обществото към Университета на Флорида Атлантик. „Просто е трудно да се повярва за хора, които не са го преживели. Ние не разбираме как работи времето. Дори физиците признават, че всъщност не знаят как работи. Зациклили сме на идеята, че ако си наистина научен, ще мислиш за времето линейно, но наистина ли е линейно? Голяма част от съпротивата срещу идеите за предчувствието и психическите феномени е свързана със страха – страхът от неизвестното или страхът, че нещата не са такива, каквито изглеждат.“

Далеч от карнавалните гадатели, чието ясновидство идва от поглед към профилите на клиентите им в социалните медии в облаците от тамян, психолозите и невролозите се опитват да разберат какво точно стои зад предчувствието, което се счита за вид екстрасензорно възприятие, обикновено наричано ESP.

Това непоклатимо чувство, че нещо ще се случи в бъдеще, отдавна е познато сред шаманите и мистиците, но все още остава необяснено от науката.