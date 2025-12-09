Scorpions отбелязват 60 години на сцена с концерт в София

Новият албум “Coming Home Live” улавя атмосфера от шоуто им в родния им Хановер

Легендарната рок банда идва в Арена 888 на 27 юни догодина

Емблематични парчета ще бъдат в центъра на голямото юбилейно шоу

Легендарната рок банда Scorpions отбелязва шест десетилетия на сцената с мащабно двойно събитие: излизането на live албума “Coming Home Live” и старта на световно турне, “Coming Home Tour”, което ще има спирка и в България. Групата ще излезе на сцената на Arena 8888 на 27 юни 2026 г.

Албумът “Coming Home Live” улавя неповторимата атмосфера от първото голямо стадионно шоу на Scorpions в родния им Хановер, проведено на 5 юли 2025 г. пред 45 000 фенове. Билетите бяха разпродадени за минути, а градът се преобрази в чест на своите световноизвестни музиканти - летището Hannover Airport беше символично преименувано на “Hub of the Scorpions”, а на централната гара самият Klaus Meine поздравяваше пристигащите фенове.

Постер на концерта.

Концертът и самият албум включват всички големи класики на групата: “Coming Home”, “Gas in The Tank”, “The Zoo”, “Send Me An Angel”, “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Blackout”, “Big City Nights”, “Rock You Like a Hurricane”, както и редица по-редки концертни изпълнения и специални моменти от сцената.

“За нас това беше уникална, дълбоко емоционална вечер у дома” разказва Клаус Майне. “Самата мисъл за този концерт още ми носи тръпки” споделя Рудолф Шенкер. “Това беше истинско завръщане към корените” допълва Матиас Ябс. Билетите за концерта им у нас вече са в продажба.

Организаторите от Fest Team коментират, че българската публика винаги е посрещала Scorpions като свои и с пълно основание: “Малко са рок групите, чието творчество е оставило толкова дълбока следа в музикалната култура у нас. Песни като “Wind of Change”, “Still Loving You”,“Send Me an Angel” и още десетки други са саундтракът на цели рок поколения.

Именно тези емблематични парчета ще бъдат в центъра на голямото юбилейно шоу в София, част от турнето Coming Home, което събира на едно място най-големите хитове от каталога на бандата, впечатляващи визуални ефекти и неповторимата енергия, с която Клаус Майне и компания владеят сцената вече 60 години”.