Семейството на Любо Пенев: Битката му продължава

Близките на болния от рак бивш футболист и треньор Любослав Пенев разпространиха писмо до медиите, в които изразяват безкрайната си благодарност за подкрепата, която му се оказва от колеги, клубове и фенове.

Пенев се лекува в онкоклиника в Германия след поставена диагноза рак на бъбрека. По думите на негови колеги състоянието му е изключително тежко, той е отслабнал с над 30 килограма, има и метастази. Въпреки неясните прогнози семейството му продължава да се бори за живота му. Неотлъчно до него са жена му Криси и двамата му сина.

"До всички, които заставате до нас. От името на нашето семейство и на нашия Любо ви благодаря от цялото си сърце. В този най-тежък момент вашата любов и съпричастност ни държат изправени.

Благодаря на Фондация ЦСКА за тяхната подкрепа, както и на всички хора от футбола, от спорта, от България и Испания, които се обединиха около него. Отборите, в които е оставил дълбока следа, и съперниците му на терена показаха истинска човечност.

Стадионите, които скандират името му, и стотиците дарители са част от силата, която му помага да продължи своята битка.

Вашата подкрепа е безценна и остава жизненоважна за продължаващото му лечение в Германия", пишат близките му.







