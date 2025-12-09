Шойгу: Ситуацията в областта на сигурността в Европа и Близкия Изток се влошава

Секретарят на Съвета за сигурност на Руската федерация Сергей Шойгу заяви, че ситуацията в областта на сигурността в Европа, Близкия Изток и Азиатско-тихоокеанския регион се влошава, съобщават руски медии.

"Нашите консултации се провеждат в условия на влошаване на ситуацията в областта на сигурността в Европа, Латинска Америка, Близкия Изток и Азиатско-тихоокеанския регион. С цел да се запази стабилността и предсказуемостта в нашето общо евразийско пространство, Русия прокарва инициативата за създаване на архитектура на равна и неделима сигурност в Евразия, предложена от президента Владимир Путин“, заявява Шойгу на среща с министъра на обществената сигурност на Виетнам Лионг Там Куанг.

Според него укрепването на асеаноцентричната система е един от елементите на тази инициатива.

Шойгу също благодари на министъра на обществената сигурност за участието на Виетнамската народна армия в парада на Победата на Червения площад. "Лидерите на нашите страни проведоха плодотворни преговори. Определени са целите и задачите на двустранното сътрудничество във всички области“, заявява той.

На 8 декември Шойгу начело на междуведомствена делегация пристигна във Виетнам за преговори с висшето ръководство на страната и ръководителите на силовите ведомства.

"В дневния ред на срещите е обсъждането на въпроси, засягащи широк спектър от руско-виетнамските отношения, свързани с координацията на действията на международната арена (включително в многостранни формати по линията на ЕАЭС (Евразийски икономически съюз), АСЕАН (Асоциация на страните от Югоизточна Азия), БРИКС), регионалната сигурност, военното и военно-техническо сътрудничество, търговско-икономическите отношения и взаимодействието в научно-технологичната сфера", съобщават от пресслужбата на Съвета за национална сигурноста на РФ.