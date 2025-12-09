Сиярто пристигна в Москва за преговори

Автор: Труд онлайн
Европа
снимка: Facebook / Szijjártó Péter
Унгарският външен министър Петер Сиярто

Очаква се да бъдат подписани редица документи за икономическо сътрудничество

Унгарският външен министър Петер Сиярто пристигна в Москва, за да участва в заседание на руско-унгарската междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество, съобщават руски медии.

„Веднага щом войната в Украйна приключи, световната икономика ще може да се върне към нормалното си русло и ще се отворят нови огромни възможности в международната търговия. Санкциите няма да са вечни, затова трябва да сме готови да заемем добра стартова позиция в новия период. Затова отиваме в Москва с голяма бизнес делегация“, написа Сиярто във Фейсбук.

Заседанията на руско-унгарската междуправителствена комисия се провеждат ежегодно, като се редуват между Москва и Будапеща. От руска страна комисията се оглавява от министъра на здравеопазването Михаил Мурашко.

Заседанието вече започна. Очаква се след приключването му да бъдат подписани редица документи за икономическо сътрудничество.

Още от (Европа)

Най-четени

Мнения