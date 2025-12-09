Сиярто пристигна в Москва за преговори

Очаква се да бъдат подписани редица документи за икономическо сътрудничество

Унгарският външен министър Петер Сиярто пристигна в Москва, за да участва в заседание на руско-унгарската междуправителствена комисия по икономическо сътрудничество, съобщават руски медии.

„Веднага щом войната в Украйна приключи, световната икономика ще може да се върне към нормалното си русло и ще се отворят нови огромни възможности в международната търговия. Санкциите няма да са вечни, затова трябва да сме готови да заемем добра стартова позиция в новия период. Затова отиваме в Москва с голяма бизнес делегация“, написа Сиярто във Фейсбук.

Заседанията на руско-унгарската междуправителствена комисия се провеждат ежегодно, като се редуват между Москва и Будапеща. От руска страна комисията се оглавява от министъра на здравеопазването Михаил Мурашко.

Заседанието вече започна. Очаква се след приключването му да бъдат подписани редица документи за икономическо сътрудничество.