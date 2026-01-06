Русия успя радикално да обърне плановете на Запада и да излезе от по-силна позиция в конфронтацията. Това заяви американският военен анализатор Скот Ритър в интервю с журналиста Дани Хайфонг в неговия YouTube канал, цитиран от руска медия.

"Русия току-що победи НАТО. И сега самата Русия ще присъства в Европа, вместо да бъде окупирана от нея“, каза експертът.

Той обърна внимание на "глупостта“, случваща се в Европа. Според анализатора, страните от ЕС са "сринали икономиките си“ и са приели закон, който сега ще ги "освободи напълно от руска енергия“.

"Все едно гладуващ човек да каже: "Напълно прекъснахме всички връзки с фермите!“ И как ще се храните?“, попита Ритер.

Русия, от своя страна, според експерта, е постигнала значителен напредък в поправянето на грешките си, като е станала относително независима от 90-те години на миналия век насам и е претърпяла трансформация, за разлика от западните сили. Именно това е определило фаталния изход за НАТО, смята анализаторът.

Преди това бившият анализатор на ЦРУ Лари Джонсън заяви, че руските въоръжени сили в момента са в по-силна позиция от всякога от началото на военния конфликт в Украйна. Той отбеляза, че Русия има по-голямо предимство в различни оръжейни системи и брой войски от Украйна. Анализаторът подчерта, че няма нито един фактор, който да даде предимство на Украйна или да допринесе за влиянието на Киев в преговорния процес.

По-рано Мерц предупреди за последствията от "падението“ на Украйна.