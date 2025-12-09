В един от руските бомбардировъчни авиационни полкове се случил инцидент със самолет, паркиран в хангар, съобщава militarnyi.com.

Според руския пропагандист Fighterbomber , системата за катапултиране на борда се е активирала случайно.

В резултат на това и пилотът, и навигаторът са загинали, получавайки фатални наранявания.

Вероятно инцидентът е свързан или с изтребител-бомбардировач Су-34, или с фронтов бомбардировач Су-24.

Такива случаи възникват поради неправилна поддръжка на системата за катапултиране или случайнто й активиране.

През 2021 г. вече имаше инцидент с неволно катапултиране с участието на руски пилоти в окупирания Крим, на изтребител Су-30СМ.

Тогава инцидентът се е случил по време на предполетната подготовка: и пилотът, и навигаторът са оцелели, но техник е получил изгаряния.