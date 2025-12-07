Стрелба след спор между шофьори на оживен столичен булевард

След спречкване между водачите на два автомобила на ул. "Опълченска" и бул. "Тодор Александров" в София в резултат на засичане, единият от шофьорите е произвел изстрел с въздушно оръжие, казаха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) пред БТА. Сигналът за инцидента е подаден между 19:00-20:00 ч.

Единият от участниците в спречкването е прегледан на място от екип на Спешна помощ

Образувано е досъдебно производство, по случая продължава активно да се работи, уточниха от СДВР.