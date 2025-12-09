Такситата в София поскъпват с почти 20% от 1 януари

От 1 януари 2026 година таксиметровите услуги в София ще поскъпнат с 18,6%, съобщиха от Столичния общински съвет.

Минималната цена за километър дневна тарифа ще бъде 0,73 евро (1,43 лв.), а нощната тарифа – 0,84 евро (1,65 лв.) на километър. Максималната крайна цена за дневна тарифа ще бъде 1,24 евро (2,43 лв.) на километър, а за нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв.) на километър.

Шофьорите мотивират увеличението с нараснали разходи за гориво, заплати и поддръжка на автомобилите. Решението за новите цени бе одобрено от Столичния общински съвет още в края на октомври.