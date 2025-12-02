Теменужка Петкова: Диалогът с бизнеса и работодателите продължава

Диалогът между Министерството на финансите, бизнеса и синдикатите за бюджета за 2026 г. продължава. Финансовият министър Теменужка Петкова обяви, че се работи по предложения за оптимизация на разходите и актуализиране на възнагражденията в определени сектори чрез хоризонтална политика по доходите с увеличение около 10%. Министърът подчерта, че целта е да се намери балансирано и разумно решение за бюджета.

От страна на работодателите председателят на АИКБ Румен Радев поиска отпадане на увеличението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, данъка върху дивидента, задължителното ползване на СУПТО, както и оптимизация на разходите в образованието, съдебната система и администрацията. Също така бе предложено намаляване на капиталовата програма и поощряване на продажбата на неизползваеми държавни активи.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че целта на синдикатите е защита на работещите и подчерта необходимостта от хоризонтална политика по доходите с минимум 10% увеличение. Според него автоматизмите за заплати трябва да отпаднат там, където са записани в закони, с изключение на средното образование.

Финансовият министър посочи, че някои предложения ще доведат до по-голям разход за бюджета – около 100 млн. евро – но коалицията ще търси резерви за балансиране. Сред мерките, които ще отпаднат в проекта за бюджет, са данък върху дивидентите, увеличението на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ и въвеждането на СУПТО, които бяха оценени съответно на 340 млн. евро, 2% и 320 млн. евро.

Петкова припомни също постигнатите успехи на правителството през последните 11 месеца, включително приемането в еврозоната и предоговарянето на Плана за възстановяване и устойчивост.