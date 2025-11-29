Тома Биков: Не сме толкова добри илюзионисти като Асен Василев

"Трябва да бъдем с нагласата, че не ни очакват добри времена по принцип, извън бюджета. Когато пишем бюджет, предпочитам той да бъде написан от песимисти, отколкото от оптимисти". Това заяви пред БНР депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

"Достатъчно дълго време оптимисти писаха бюджетите в България. Най-големият оптимист – Асен Василев. Парите не растат по дърветата. Да, Асен Василев е фокусник. Но илюзионистите не правят в действителност вълшебства, те просто – от единия ръкав в другия местят топката. Той има друг тип мислене, друга идеологическа концепция. Ние, за разлика от него, не сме толкова добри илюзионисти. Докато едното топче го преместим от едната ръка в другата, хората са видели. А и то не може да продължи безкрайно, просто дойде при нас. Самият Василев излиза и пита "Какво правите" и ние не можем да му отговорим. Това е пълен абсурд. На този абсурд някой трябва да сложи край. Мисля, че е наша отговорност и задължение. Надявам се, че имаме тази сила и мисля, че трябва да го направим, но не получаваме помощ отникъде", коментира той.

"Виждаме накъде върви колата с бясна скорост и не можем да натиснем спирачката", констатира Биков и подчерта, че всички са наясно с положението.

Според него реалистичните задачи пред едно управление, независимо какво е то, ще бъдат как да се управлява кризата: "Това може да стане с диалог, а не с допълнително дълбаене на пропасти между различните обществени групи", категоричен бе депутатът и подчерта: "Трябва да вземем решения отвъд емоциите".

Това, което би накарало ГЕРБ да излезе от управлението, по думите на Биков, е усещането, че не може да направи нищо.

"Готови сме да правим компромиси, но не сме готови да стоим в управлението самоцелно, просто за да имаме министри", изтъкна той.

"В една ситуация сме, в която разговорът сякаш е невъзможен. И то разговор по много важни теми. Бюджетът е само израз на една много сериозна, дори екзистенциална криза и за представителната демокрация, и за цялата организация на българското общество, която очевидно е блокирала", коментира депутатът от ГЕРБ-СДС.

По думите му проектобюджетът е бил плод на преговорите в рамките на управляващото мнозинство. Беше намерил баланс между 4-те формации, които подкрепят правителството, подчерта той, но добави: "Оказва се обаче, че този баланс е неприемлив за голяма част от заинтересованите от бюджетната политика – и работодатели, и синдикати. Ако питате и мен, пък и други колеги от ГЕРБ – ние също казахме, че не харесваме този бюджет. Самият премиер каза това. Това е индикация, че трябва да се потърси и по-голяма обществена подкрепа".

Според него проблемите са много по-дълбоки от това да се направи един бюджет.

"Едно от основанията ми да не харесвам този бюджет е, че той продължава политиката на Асен Василев. Аз съм категоричен, че много по-рязко, доколкото е възможно, трябва да бъде прекратена тази линия на поведение, която се състоеше от следното – държавата орязва разходите за развитие за сметка на социалните разходи и в един момент се оказва, че ние не инвестираме в бъдещето, а просто изхарчваме година за година парите, които събираме от бизнеса и работещите хора", посочи Тома Биков.

Парите започват да свършват, предупреди той. И обясни, че идеята за увеличаване с 2% на осигуровките е била защото имаме пенсионна система, която е неадекватна на действителността. По думите му от 1997 г. в България не е направена нито една структурна реформа. И сега това не е било възможно заради това, че правителството е съставено от 3 партии с подкрепата на четвърта: "Това не е реформаторско мнозинство. Нямаме такъв мандат. Най-голямата партия в мнозинството има 66 народни представители. Това не е мандат за реформи. Това е мандат за евентуално някакво по-спокойно управление, в най-добрия случай. За съжаление се вижда, че и управлението не е чак толкова успокояващо, след като има такива големи протести".

Времената от 2019 г. не могат да се върнат, категоричен е депутатът и уточни, че моделът, който е действал до тогава, е изчерпан: "Ние сме в геополитически вакуум, в който трябва да се търсят нови решения".

"Това с концесиите – трябва да се постигне съгласие. Нашите магистрали например са единствените, които са безплатни. Дали не е време този, който ползва определена услуга, да си я плаща той, а не да я плаща някой друг", даде пример Биков. Но заяви, че не знае кой е вкарал поправката за тотото. Неговото лично мнение е, че хазартът трябва да бъде забранен: "Това е най-успешният бизнес в България. Нищо друго не произвеждаме повече отколкото хазартна зависимост. Какво значение има тотото – на концесия ли ще е или не, при положение, че то и като е държавно, имаме 44 млрд. оборот на хазартната зависимост".

"Трябва малко да успокоим топката в НС и да си караме процедурите така, както са", изказа мнението си Тома Биков. За него един от проблемите, дошли с бюджета, е бил, че процедурата не е минала така, както винаги: "Аз го отчитам като грешка. Мисля, че трябва да положим много сериозни усилия, за да се опитаме да намалим напрежението във всички посоки".

Според депутата алтернатива винаги има: "Има няколко алтернативи. Едната е предсрочни парламентарни избори. Очертава се очевидно алтернатива в лицето на Румен Радев, който по всичко личи, че ще произведе своя партия. Това е алтернатива на повърхността. Твърдя, че нищо по-различно няма да се случи който и да управлява, защото ние сме в една ситуация на вакуум на идеи и то не в България, а от гледна точка на западната цивилизация".

По думите му партийната система е изключително изтощена. "Не смятам, че идването на още една партия и отменянето на три други ще произведе модел, който да замени в момента изчерпания икономически модел. Трябва да дадем много по-ясни перспективи", коментира депутатът от ГЕРБ.

"Една от големите задачи на това правителство беше да разреши политическата криза, защото бяхме от избори в избори. Но ако ние не успяваме да разрешим политическата криза, което означава да вкараме и да зададем нови линии, които да бъдат обединяващи за максимално широк кръг хора, то в един момент няма да можем да отговорим на въпроса – какво правим в управлението. И останалите партии би трябвало да имат същата цел", каза още той.