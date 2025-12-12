Тошко Йорданов към ПП-ДБ: Вие провалихте бюджета

Синдикатите долу ще дойдат да питат вас. Вие провалихте бюджета. Това каза Тошко Йорданов от ИТН от парламентарната трибуна при обсъждане оставката на кабинета.

Той припомни на ППДБ, че ИТН са изпълнили всички изисквания, що се отнася до санитарния кордон на ДПС-Ново начало.

"Вие правихте Конституция с тях, вашите подписи стоят редом до техните и под други законопроекти. Вие добре знаете къде е кабинета на Делян Пеевски, защото често сте ходили там", продължи председателят на парламентарната група на ИТН.

"Рядко съм виждал толкова нагли лъжци, които са забравили какво са направили и са скачали срещу този, който лично поканиха" добави той.

"В момента сте като пияндурник, който се е събудил на сутринта и го цепи главата с тежък махмурлук, защото усещате, че това, което направихте, ще се стовари върху вас", добави сценаристът на Слави.

Той припомни, че ИТН два пъти се отказват от властта, единият път заради Асен Василев или заради Македония. "Вторият път е сега, когато сами се отказахме от властта заради протестите на улицата. Можем да го кажем това за разлика от вас, когато се вкопчвате във властта и страдате жестоко, когато не сте част от нея", отсече председателят на парламентарната група на ИТН.

"Още има черти по паркета на Министерски съвет от маникюра на Кирил Петков", в заключение каза Йорданов