Европа има икономически проблеми

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговата администрация обвиняват ЕС и миграцията за това, което според тях е неизбежно, а именно пълно културно разпадане в Европа, съобщава Politico.

Твърдението е направено в Националната стратегия за сигурност на САЩ, в която се отбелязва, че Европа има икономически проблеми, но се казва, че те са „засенчени от реалната и по-сурова перспектива за изчезване на цивилизацията“ в рамките на следващите 20 години.

„По-големите проблеми, пред които е изправена Европа, включват дейностите на Европейския съюз и други транснационални органи, които подкопават политическата свобода и суверенитет, миграционните политики, които трансформират континента и създават конфликти, цензурата на свободното слово и потискането на политическата опозиция, спада на раждаемостта и загубата на национална идентичност и самочувствие“, се казва в 33-страничния документ, публикуван през нощта от администрацията на Тръмп.

Американската администрация твърди, че „нестабилните малцинствени правителства“ в Европа имат „нереалистични очаквания за войната“, като същевременно намеква, че те пречат на мирния процес.