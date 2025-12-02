Тръмп нарече войната в Украйна "бъркотия"

По време на последното за тази година заседание на кабинета

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната в Украйна е "бъркотия" и представлява ситуация, която не е лесна за разрешаване, предаде "Ройтерс". Тръмп говори по време на последното за тази година заседание на кабинета, което бе излъчено по телевизията.

Американският президент подчерта също така, че след няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс, щата Луизиана.

Тръмп съобщи заедно с министъра на транспорта на САЩ Шон Дафи, че администрацията във Вашингтон ще реконструира международното летище "Вашингтон-Дълес" в щата Вирджиния, в близост до Вашингтон.

"Ще реконструираме и летище "Вашингтон-Дълес", защото не е добро летище. То трябва да бъде страхотно летище. То изобщо не е добро летище", заяви Тръмп по време на заседанието на кабинета в Белия дом.