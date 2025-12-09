Тревога в Южна Корея! Вдигнаха изтребители заради Китай и Русия

Армията на Южна Корея вдигна изтребители по спешност, след като военни самолети на Русия и Китай навлязоха в зоната за противовъздушна отбрана на страната, предава Ройтерс.

Съвместното командване на въоръжените сили на Южна Корея съобщи, че инцидентът е станал около 10:00 ч. местно време (03:00 ч. българско време). По техни данни, в зоната са навлезли седем руски и два китайски самолета, които по-късно са я напуснали, без да нарушават териториалното въздушно пространство.

Според южнокорейската агенция Newsis, броят на самолетите е бил 11. Агенция Йонхап добавя, че китайските и руските самолети са прекарали около час в зоната за ПВО край източните и южните брегове на страната.

Обикновено Русия и Китай провеждат военни учения на Корейския полуостров веднъж или два пъти годишно, отбелязва Йонхап.