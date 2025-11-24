„Труп върху труп“: Украйна прихвана разговор между руски войници (ЗАПИС)

Украинското военно разузнаване (ГУР) публикува прихванат разговор, разкриващ загуби на руските сили в района на Серебрянската гора в Луганска област. В записа руски войник описва „зона на ужаса“ с десетки трупове, предаде „Киев пост“.

В разговора войникът предупреждава свой приятел, че изпращането в сектора е равносилно на смъртна присъда. Той описва гората, пълна с тела на десетки бойци, много от които с отличителните знаци на въздушно-щурмовата бригада „Восток“.

„Влизаш в гората и там е труп върху труп. Всички момчета, които лежат там, имат един и същ знак – този проклет ‚Восток‘“, разказва войникът. Според него руските въздушно-десантни и щурмови части търпят почти пълно унищожение при опитите да напреднат през гората. Той споделя, че едно подразделение е загубило цяла рота – около 200 души – по време на скорошни операции.

Войникът призовава събеседника си да не се прехвърля в подразделението в Серебрянската гора, тъй като шансът за оцеляване е минимален.

„100 процента ще свършиш в чувал за трупове“, предупреждава той.