Турският актьор Джан Яман е задържан за наркотици в Истанбул

Известният турски актьор Джан Яман е сред арестуваните при операция през изминалата нощ срещу трафика и употребата на наркотици в Истанбул, съобщава информационният сайт „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА. При акцията са били претърсени девет нощни клуба и един хотел и са арестувани общо седем души, включително Джан Яман и актрисата Селен Гьоргузел. Двамата са отведени в Институт по съдебна медицина за кръвни изследвания, съобщават турските медии.

По-късно Яман е бил освободен.

При обиските в нощните заведения са открити и наркотици. Задържани са собствениците и мениджъри на клубовете, както и лица, свързани с откритите наркотични вещества.

„Тюркийе тудей“ пише, че полицията е действала по сигнал, че актьорът Джан Яман взема наркотици.

В хотел „Бебек“ жандармерията е провела тричасово претърсване, информира „Тюркийе тудей“. Същият хотел бе претърсен и при операцията срещу употребата на наркотици на 5 януари, припомня информационният сайт.

При операцията в хотел „Бебек“ са задържани Селен Гьоргузел, Айше Саглам, бившият водещ Нилуфер Батур Токгьоз и Черен Алпер. Хотелът е собственост на арестувания продуцент Музафер Йълдъръм, уточнява „Тюркийе тудей“.

На 5 януари при операция срещу употребата на наркотици в развлекателната индустрия на Турция бяха задържани общо 23 знаменитости. Тогава акцията бе проведена в окръзите Истанбул, Измир, Денизли и Мугла.