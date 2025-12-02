Учени картографираха скрити сеизмични разломи в Гърция

Проучването е каталогизирало 3815 разломни следи

Учени от Националната обсерватория в Атина (NOA) на Гърция и Нова Зеландия завършиха първото цялостно картографиране на активни сеизмични разломи в континентална Гърция, разкривайки стотици неизвестни досега разломни линии, съобщава елекктронното издание на в. Kathimerini.

Изследователският екип използва цифрови модели на релефа с висока резолюция от Гръцкия кадастър, за да обходи систематично цялата страна, създавайки базата данни Active Faults Greece (AFG), публикувана в списание Scientific Data.

Проучването е каталогизирало 3815 разломни следи, групирани в 892 разлома, като повече от половината са картографирани за първи път. Базата данни включва и 35 повърхностни разкъсвания, свързани с исторически земетресения.

„Зад драматичните контрасти на гръцкия пейзаж се крие вечен геоложки двигател“, отбеляза международният екип.

Гърция е разположена между два континента, деформирана от движението на Африка на север и натиска на Евразия на юг. Разломите се класифицират като активни, когато теренът показва скорошна деформация, евентуално активни, когато са по-неясни или несигурни, когато се изискват допълнителни наблюдения. Повече от 2000 разломни следи са характеризирани като активни, като приблизително 1600 са като евентуално активни.

Д-р Василики Муслопулу, водещ изследовател в Геодинамичния институт на NOA, подчерта практическите последици:

„Пътища, мостове, язовири и енергийни съоръжения трябва да бъдат проектирани, като се знае разпределението на активните сеизмични източници, които могат да преместят земята.“

Базата данни на AFG е свободно достъпна онлайн чрез интерактивна карта, което позволява на инженери, изследователи и граждани да идентифицират активни разломи и техните характеристики.