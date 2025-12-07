В новия план за управление на Витоша – само 0.4% за ски

Само 122 от 27 100 хектара, колкото е територията на парк „Витоша“, са определени за ски спорт. Това се вижда от таблиците в новия план за управление, качен на 2 декември на страницата на дирекцията на парка. В зоната за туризъм числата са още по-стряскащи – само 1 хектар, или 10 декара, колкото едно футболно игрище, пише Еко Новини.

Ако планът се приеме в този си вид – 0.45% или стотина и двадесет хектара – ски туризмът на Витоша ще бъде буквално ликвидиран завинаги.

Повече от 10 години разработеният още през 2015 г. нов план отлежаваше при администрацията на парка. За този период чиновниците така окепазиха плана, разработен от фирма „Пролес“ с екип от над 50 експерти – професори, доценти и ландшафтни архитекти, че за развитие на туризма на Витоша и дума не може да става. Не само че ски спортът няма да има бъдеще, а напротив – съвсем ще загине.

В новия план ски зоната е два пъти по-малка от стария

В плана на Витоша от 2005 г. територията за ски спорт и ски туризъм е 205 хектара, а в умувания 10 години нов план – 122 хектара, почти два пъти по-малко.

На картата, която визуализира разпределението на териториите, ски зоната е толкова малка, че от мащаба не се вижда, че е в тъмнозелено. В тези 122 хектара или 1200 декара влизат всички трасета на лифтовете, станциите към тях, ски пистите (включително „Витошко лале 1“ и „2“), трасета за ски бягане, учебни плацове, паркинги и помещенията за техническо обслужване. В тази площ са включени и елементи от ландшафта – гори, скални образувания, поляни и водоеми. Тоест, трасета за нови лифтове и писти на Витоша няма да има.

Голямата надежда за новия план – угасна

В последните месеци екипът на кмета на София Васил Терзиев дори разработи проект „Визия за Витоша“. Всички институции, скиори и туристи разчитаха, че възелът, наречен модернизация на Витоша, най-накрая ще бъде разсечен. Неприятното е, че може да се окаже, че старият план от 2005 г. е по-добър от актуализацията, направена от дирекцията на парк „Витоша“.

Въпреки предупрежденията, че зелените НПО имат силно лоби в администрацията на парка, те не бяха чути. Нито Агенцията по горите, нито Министерството на земеделието и горите взеха мерки да наложат на директорката Севдалина Димитрова да отрази в плана интересите на 700 000 скиори в страната, жителите на двумилионна София, както и намеренията на държавата в лицето на Министерството на туризма да развива зимния туризъм.

Планът унищожи и идеята на Витоша да бъде домакин на Младежка зимна олимпиада и столицата да се превърне в европейска ски дестинация. Новият план за управление на парк „Витоша“ може да се охарактеризира само с една дума – срам, разочарование и чиновническа посредственост.

Дали пък няма да е по-добре този нов план да се анулира? А в плана от 2005 г., който все още действа, да се направят корекции и да отпаднат няколкото текста, забраняващи изграждането на нови ски писти и лифтове за достъп до планината.

