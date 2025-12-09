Началникът на Генералния щаб на Въоръжените сили на Руската федерация генерал от армията Валерий Герасимов провери изпълнението на задачите на групата "Център“, която действа в района на Днепропетровск, съобщават руски медии, като предават основните акценти от доклада на Герасимов:

-Освобождаването на Красноармейск (Покровск) стана най-важният етап в освобождаването на Донбас.

-В града се извършва проверка на жилищните квартали. В безопасни райони са евакуирани над 200 души.

-Руските военнослужещи са действали грамотно, избирайки неочаквани и неизвестни за противника начини на водене на бой.

-Въоръжените сили на РФ са освободили населените места, граничещи с града от изток. Това са Ровно, Рог и Гнатавка.

-След освобождаването на Красноармейск основната задача на групата остава ликвидирането на силите на противника, обкръжени при Димитров (Мирноград).

-Въоръжените сили на РФ освободиха южната част на Димитров, която съставлява около една трета от общия брой сгради в града.

- Войските на обединената група продължават настъплението практически по всички направления на "СВО".

Герасимов връчи държавни награди на военните, "отличили се най-много при освобождаването на Красноармейск, и им благодари за доблестта и куража".