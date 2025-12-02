Върнаха делото за убита и натъпкана в куфар жена

Допуснати процесиулани нарушения

Върховният касационен съд иска ново разглеждане

Върховният касационен съд върна за ново разглеждане от друг състав на Софийския апелативен съд делото за убийството на 33-годишната Евгения Владимирова, чието тяло бе открито в куфар, изхвърлен в хвостохранилище край Перник преди 4 години.

Съпругът на жертвата - Орлин Владимиров, и баща му Пламен Владимиров получиха доживотни присъди по делото от САС. Убийството беше извършено през 2021 година. Тялото на младата жена беше открито в куфар във водоем край Перник. Според ВКС прегледът на въззивното решение показва, че са допуснати процесуални нарушения. Апелативният съд е изключил показанията на полицейските служители, пресъздали съдържанието на “оперативните беседи” с подсъдимите. Отказал е да оцени и протоколите за проведените следствени експерименти с участието на подсъдимите предипривличането им като обвиняеми.

Според анализа двамата подсъдими, изнасяйки уличаваща ги информация, са се превърнали от свидетели в обвиняеми, но не са били уведомени, че имат право да запазят мълчание и да се консултират с адвокат. В мотивите на ВКС се подчертава, че със задържането на двамата мъже и провеждането на разговор с тях, те вече са били третирани като заподозрени, на които се е дължала адвокатска защита.

Констатираните нарушения са отстраними чрез провеждане на ново въззивно производство пред втората инстанция. При необходимост ще се проведе и допълнително съдебно следствие, пише още в решението на ВКС.