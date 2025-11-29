Вашият мозък създава своя собствена версия на реалността – и именно тази версия ви държи живи

Ето какво ще научите в тази история:

Проучванията показват, че мозъкът ви не възприема света точно такъв, какъвто е. Вместо това, той „запълва празнините във възприятието“.

Първият слой на първичната зрителна кора на мозъка ви помага да се определи как изглежда реалността.

Вие сте еволюирали не за да имате перфектно зрение, а за да имате полезен образ на света, защото това е от полза за вашето оцеляване.

През февруари 2015 г. Сесилия Блийсдейл, шотландска майка, направи снимка на роклята, която планираше да носи на сватбата на дъщеря си Грейс. Тя я публикува във Facebook и мненията веднага се разделиха на две. Някои се кълняха, че роклята е синьо-черна, други - бяло-златна. В рамките на часове дебатът в Twitter избухна, новинарските издания се натрупаха и известни личности се включиха. Това, което започна като снимка на горда майка, се превърна, по думите на учения по зрение Джей Найц, доктор по философия, в „една от най-големите индивидуални разлики, които някога съм виждал“, пише Popular Mechanics.

Друг учен, забъркан в дилемата с облеклото, беше д-р Хьонг Шин, която днес е асистент по неврология в Сеулския национален университет, но тогава е била само докторант в началото на кариерата си. В синьо-черния отбор Шин просто не можела да накара мозъка си да обръща цветовете. Повече от 10 години по-късно, в проучване, публикувано през септември в Nature Neuroscience , тя най-накрая успяла да обясни защо.

Оказва се, че мозъкът ни създава илюзия за реалност, базирана както на предишния ни опит, така и на еволюционния дизайн на нашата първична зрителна кора. Разположен в задната част на мозъка, където получава сигнали от очите ни , този първи слой за възприемане на образи (наречен V1) не просто прави снимки. Всъщност той помага да се реши – ако не и да се диктува – какво виждаме.

И това е от решаващо значение, защото този дизайн ни позволява да вземаме бързи решения въз основа на това как възприемаме думите около нас. В противен случай може да прекараме твърде много време в опити да разпознаем важни стимули в нашата среда, като например опасност, казват учените.

Илюзията – и възприятието като цяло – е мозъкът, който интерпретира сензорните доказателства въз основа на вашите вярвания за сетивния свят.

В своето проучване Шин и нейните колеги са въздействали върху мозъците на шест мишки с ултрапрецизни холографски лазери, насочени към малък клъстер от клетки във V1. Те са се запитали дали самото активиране на тези клетки може да накара мозъка да „види“ нещо, което всъщност не е там. Мозъците на животните са светнали, сякаш са виждали фантомни форми, като триъгълника Канижа , където фигурките на Пак-Мен ви подвеждат да видите триъгълник, който не е там. Екипът е кръстил тези клетки „IC-енкодерни неврони“, защото искра от тях може да се разпространи навън, привличайки десетки хиляди други неврони, за да завършат картината.

Този вид запълване на шаблони във V1 не е съвсем ново; предишни проучвания показват, че мозъкът работи по-малко като камера, пасивно предаваща сигнали, и по-скоро като интелигентен гадател, запълващ информационни празнини. Екипът на Шин вече е знаел, че някои неврони във V1 участват в илюзиите. В това ново проучване обаче те идентифицират точния клъстер, който активно излъчва илюзии и управлява процеса. Шин казва, че не е очаквала това „запълване“ да се случи толкова рано, точно в първата област на мозъка, отговорна за визуалната обработка.

Това означава, че реалността е в очите на наблюдателя. Това предполага, че „възприятието не е пряк запис на реалността, а процес на извод“, казва Шин. В невронауката изводът означава, че мозъкът прави най-доброто си предположение за това какво е там – запълвайки празнините във възприятието и разчитайки на минал опит. Тя бързо отхвърля стигането дотам, че нарича реалността „контролирана халюцинация“, тъй като халюцинацията означава измисляне на неща, които не са там. „Вместо това илюзията – и възприятието като цяло – е мозъкът, който интерпретира сензорните доказателства въз основа на вашите вярвания за сетивния свят“, казва тя.

В ежедневието до голяма степен сме съгласни с това, което виждаме. Дори в дебата за облеклото – сам по себе си аномалия във възприятието – никой не видя червено или фуксия. Борбата беше само между две специфични цветови комбинации. Така че, дали всичките ни мозъци работят по един и същ основен код?

Илюзията „Триъгълникът на Канижа“ ви кара да видите триъгълник, който всъщност не съществува. Това е пример за това как мозъкът ви запълва празнините във възприятието, за да създаде образ на света въз основа на предишния ви опит.

„Нашите вярвания за сетивния свят се оформят чрез нашия сетивен опит“, казва Шин. Триъгълникът Канижа е идеален пример: виждаме бял триъгълник, защото мозъкът ни приема, че подравнените ръбове принадлежат заедно. „Това вярване се формира от нашия опит с ръбове, а ръбовете са навсякъде, поради което илюзорното възприятие за контури се споделя не само от хората, но и от маймуни, мишки, сови, акули, пчели.“ С други думи, колкото повече сетивните ни светове се припокриват, толкова повече споделяме един и същ „предсказващ код“.

„Нашите мозъци създават реалност, поне единствената реалност, която някой от нас някога може да познае“, казва Джеймс Хайман, доктор по психология, професор по психология в Университета на Невада, Лас Вегас. „Мозъкът не се опитва да ни даде „истинската“ картина на света; той се опитва да ни даде полезна такава. Най-важното е оцеляването.“ Маймуна, която се люлее през дървета, не анализира всяка линия – тя приема, че кафявото е клон, а зеленото не. Този пряк път работи, защото клоните държат тежестта, а лозите не – но ако змиите се извиват по клоните, детайлите стават критични, казва той.

За Хайман, новото изследване на V1 предполага, че илюзиите функционират подобно на паметта. Само малка искра в центровете на паметта може да избухне навън, осветявайки сензорни области в мозъка.

„Необходими са само 15 неврона, за да се създаде активиране в целия мозък“, казва той. „Това е невероятно ефикасен начин за съхраняване на спомени и за създаване на сензорно преживяване... Мозъкът, както и останалата част от тялото ни, се задвижва от запазване на енергията.“

Очевидният въпрос е: можем ли наистина да се доверим на съзнанието си да ни каже истината, или то просто ни измисля най-полезната история? Може би сме обречени никога да не разберем, защото сме хванати в капан от оцеляващите си мозъци.

„Може би е възможно да видим реалността по технически точен начин, ако успеем да потиснем обратната връзка в мозъка си“, казва Шин. „Тогава по-висшите мозъчни области „говорят“ надолу, оформяйки това, което по-нисшите „мислят“, че са видели“, подобно на учител, който казва на учениците какъв отговор да напишат. Има обаче малък проблем с тази стратегия. Дизайнът на мозъка очаква тези цикли. Премахнете ги и ще трябва да препроектирате цялата система от нулата“, казва Шин.

Разбира се, тогава най-накрая бихме могли да сложим точка на безкрайния дебат дали роклята на г-жа Блийздейл е била бяло-златна или синьо-черна. (Спойлер: всъщност беше второто). Но тази победа може да отвори далеч по-мрачен дебат: ами ако „истинската истина“ изобщо не прилича на света, който очакваме да видим утре сутринта?