Внимание! До часове ни удрят силни магнитни бури

Плазмено изхвърляне, породено от слънчево изригване, се очаква да предизвика магнитни бури на Земята на 9 и 10 декември.

Според Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките, самото изригване, регистрирано през нощта на 7 декември, не е било екстремно, но е било разположено така, че потокът от заредени частици да бъде насочен директно към Земята. Това предполага почти пряко и силно въздействие върху магнитосферата.

„Слънцето е активно през последните месеци, но не всяко изригване влияе осезаемо на Земята. Най-скорошното силно слънчево изригване беше на 12–13 ноември и предизвика мощна магнитна буря от клас G4“, уточняват от лабораторията.

Очаква се геомагнитната активност да достигне своя пик в следобедните часове на 9 декември. Заради повишената интензивност и близостта до зимното слънцестоене вероятността от поява на полярни сияния в средните ширини е значително по-голяма – възможно е явлението да бъде наблюдавано дори по-на юг от обичайното.