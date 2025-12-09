Вторият танкер с втечнен газ от САЩ за България пристигна

Започна разтоварването край Александруполис

Втора доставка на втечнен природен газ (ВПГ) от Съединените щати за България пристигна на терминала край Александруполис, съобщиха от „Булгаргаз“. В момента започва разтоварването, което ще продължи два дни. Количествата ще покриват нуждите на дружеството до средата на януари, когато се очаква и третият американски товар.

От компанията припомнят, че през септември са проведени четири успешни търга за доставки на ВПГ за октомври и декември 2025 г., както и за януари и март 2026 г. Всички договорени танкери ще бъдат натоварени в САЩ. Доставчикът за декемврийската пратка през 2025 г. е „Метлен Енерджи енд Металс“.