Вулканът Килауеа изхвърли 100-метрови фонтани от лава

Вулканът Килауеа на Хавайските острови впечатли с ново изригване. Кратерът изхвърли 100-метрови фонтани от лава, а разтопената магма потече по северния му склон.

От Геоложката служба на Съединените щати посочват, че северният отвор на вулкана е с повишена активност и засилени изхвърляния на лава. Южният кратер обаче остава със слаби до умерени изригвания през нощта, посочват експертите.

По време на активността на Килауеа са отчетени и леки до умерени трусове. Вулканът, който е разположен в затворена зона на националния парк „Вулкани на Хаваите“, е един от най-активните в света и изригва периодично от края на 2024 година.