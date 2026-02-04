Защо „библейските болести“ могат да се появят отново в Африка

Черните мухи се размножават в бързотечащата вода

Паразитите и инфекциите, които причиняват слепота и други увреждания, бяха почти изкоренени в някои страни, но разпространението на лекарства за тяхното предотвратяване и лечение беше прекъснато на много места през 2025 г., след като САЩ прекратиха помощта си.

Д-р Вивиен Сил Мабуанг, ръководител на здравните служби в един зелен район в центъра на Камерун, кара по калните селски пътища с новооткрита тревога за заплахата за здравето от реките и потоците, които пресичат земята.

Черните мухи се размножават в бързотечащата вода и когато ухапят хора, могат да предадат ларви на червеи, които узряват под кожата. Възрастните червеи могат да живеят 15 години, произвеждайки милиони незрели червеи, които се движат през човешката тъкан. Ако незрелите червеи умрат в кожата, те причиняват силен сърбеж, а ако умрат в окото, могат да причинят слепота – затова инфекцията, официално наречена онхоцеркоза, е по-известна като речна слепота, пише NYT.

Онхоцеркозата е болезнена и изтощителна, но с решаващо финансиране от Съединените щати д-р Сил Мабуанг и колегите му бяха близо до постигането на целта си да я изкоренят в своя регион и да получат официално обявяване на района за свободен от болестта.

След това администрацията на Тръмп драстично намали чуждестранната помощ и финансирането за програмата за елиминиране на онхоцеркозата беше преустановено.

Онхоцеркозата е едно от 21 заболявания, повечето от които са лечими и предотвратими, които Световната здравна организация класифицира като пренебрегвани тропически болести. Заедно те засягат повече от един милиард души, но тъй като много от тях са сред най-бедните хора в най-слаборазвитите райони, тези болести исторически са получавали малко финансиране, изследвания или внимание.

Макар че рядко са фатални, тези болести причиняват огромни страдания на хората, включително болка, обезобразяване и увреждания като слепота. Понякога ги наричат „библейски“, защото отдавна тормозят човечеството и се споменават в древни текстове.

Съединените щати бяха основен финансист на 20-годишните усилия за окончателното им изкореняване. Тези средства изчезнаха преди година, когато администрацията на Тръмп премахна голяма част от чуждестранната помощ на САЩ.

В централната част на Камерун, всяка година от 1994 г. насам, здравните работници в общността ходеха от врата на врата, за да лекуват всеки човек с доза от антипаразитното лекарство ивермектин – достатъчна, за да убие всички червеи и ларви.

За разлика от много други здравни проблеми, които тормозят хората в тази централноафриканска страна, онхоцеркозата не е трудна за елиминиране. Но изисква упорито спазване на плана до края: ако разпределянето на лекарствата спре, преди паразитът да е напълно изчезнал, той може да се завърне с пълна сила само за една година.

Списъкът на пренебрегваните тропически болести включва сънна болест, проказа и болестта на Чагас. Големите програми за обществено здраве са се фокусирали върху елиминирането на петте най-разпространени и лесно лечими болести (онхоцеркоза; лимфна филариаза или елефантиаза; трахома, водеща причина за слепота; шистосомоза, паразит, пренасян от охлюви; и чревни червеи).

Единственият контрол на НТБ, който се осъществи в Камерун през 2025 г., беше разпределянето на лекарства в само един район, където се използваха останали запаси.

Правителството се бореше да поддържа критични програми за малария и ХИВ, които също бяха загубили финансиране от САЩ, и не обърна внимание на онхоцеркозата или другите стари беди.

Повечето програми за борба с пренебрегваните болести използват лекарства, дарени от фармацевтични компании – на стойност почти един милиард долара годишно. Тези производители са готови да продължат да изпращат лекарствата. Но финансирането от САЩ покриваше много от ключовите стъпки, които пренасяха лекарствата от пристанищата до хората, включително транспорт с камиони и заплати за здравните работници, които ги доставяха. Някои от тези разходи можеха да бъдат поети от страните.

Законопроект за разходите, който в момента се разглежда от Конгреса, съдържа ново финансиране за пренебрегваните тропически болести, приблизително в същия размер, какъвто програмата имаше под егидата на USAID. Тази програма беше създадена с двупартийна подкрепа по времето на президента Джордж У. Буш. Има и средства, предназначени за пренебрегвани тропически болести от финансовите години 2024 и 2025, които остават неизразходвани. Все пак бъдещето на програмата не е ясно.

Възможно е страните да подновят програмите си за пренебрегвани болести с финансиране, договорено като част от нови споразумения за помощ със Съединените щати. Камерун подписа такова споразумение през декември, в което Съединените щати се съгласиха да предоставят на страната 400 милиона долара за пет години, ако нейното правителство се ангажира с допълнителни 450 милиона долара за разходи за здравеопазване през същия период. Това би представлявало намаление с около една трета на помощта от САЩ спрямо нивата от 2024 г.