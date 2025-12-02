Защо Гърция е най-доброто място в света за пенсиониране

Хората живеят с 20 години повече, отколкото през 1950 г., и все повече хора избират да прекарат последните десетилетия от живота си в чужбина.

Да продадете дома си и да оставите приятелите и семейството си, за да започнете нов живот в чужбина, е сериозна крачка, която изисква задълбочено проучване, преди да се реши да се направи, пише CNN.

Месечното списание и уебсайт International Living току-що публикува своя Годишен глобален индекс за пенсиониране, който оценява най-добрите дестинации в света за пенсионери по категории, включително разходи за живот, здравеопазване, жилища, визи, климат и лекота на интеграция.

Новият номер 1 за 2026 г. е слънчева страна в Южна Европа, чиито хиляди живописни острови я превърнаха в туристическа дестинация, но International Living твърди, че тя има всичко необходимо и за постоянно пребиваване.

„Изкачването на Гърция на първо място бележи промяна в пенсионния пейзаж на Европа“, казва Дженифър Стивънс, главен редактор на International Living. „В продължение на години Португалия и Испания водеха в класацията, но последните промени във визовия режим и нарастващите разходи карат пенсионерите да търсят други места. Гърция сега предлага това, което много хора търсят – красива, гостоприемна и достъпна европейска база с лесни възможности за пребиваване и начин на живот, който изглежда богат във всяко едно отношение.“

Ето и топ 10 на страните в индекса за 2026 г., който се базира на актуални данни, както и на информация от глобалната мрежа на International Living, състояща се от над 200 експерти и емигранти.

Гърция

Програмата „Златна виза“ на Гърция, която предоставя разрешение за пребиваване на чужденци, които инвестират минимум 250 000 евро (около 290 000 долара) в недвижими имоти, е една от най-достъпните в Европа, според International Living. Тя получи висока оценка и по отношение на климата, здравеопазването и жилищните условия.

Патриша Махан и Дан Матарацо от САЩ купиха къща с две спални за 150 000 долара в Критса, село на остров Крит, през 2023 г. „Искахме да се преместим до морето“, каза Махан пред CNN миналата година. „На достъпно място.“

Другите приоритети, които са повлияли на решението им, са, че „искали да живеят в село“, но „имали нужда да са близо до удобства като модерни медицински заведения, летище, седмични фермерски пазари, супермаркети и магазини от всякакъв вид, за да обзаведат къщата си“.

Панама

Панама е лидер сред всички страни в категорията „визи/пенсионни придобивки“ на индекса. Отдавна привлича американски пенсионери, а програмата „Pensionado“ предлага впечатляващи предимства: 50% отстъпка за развлечения, 30% отстъпка за транспорт, 25% отстъпка за самолетни билети, 15% отстъпка за медицински разходи и отстъпки за всичко – от електроенергия до хранене навън.

„Здравната система на Панама се конкурира с тази на САЩ по качество – без цената“, се казва в доклада на Международния индекс. „Болничен престой, който може да струва 30 000 долара в Маями, тук може да струва 3200 долара, включително компютърна томография и медикаменти.“

Коста Рика

Коста Рика е на първо място в категорията „Климат“ на индекса и това е страна, която взема сериозно отношение към околната среда. 25% от територията й е защитена тропическа гора, според International Living, а 99% от енергията й е от възобновяеми източници. „Тя е и една от малкото страни, които са успели да обърнат процеса на обезлесяване, като сега е дом на 10 000 растителни вида и 850 вида птици“, се казва в публикацията.

Полуостров Никоя в Коста Рика е една от само петте „сини зони“ в света, региони, известни с дълголетието на своите жители. Въпреки че все още не е на пенсионна възраст, американката Кема Уорд-Хопър се премести с семейството си в Пуебло Нуево в Никоя през 2018 г., след като премина през лечение за рак на гърдата.

„Мисля, че ползите за здравето от синята зона се проявяват по-късно в живота“, каза тя пред CNN през 2025 г. „Но забелязахме, че се чувстваме по-добре, когато сме тук. Сърдечното ни здраве и здравето на белите ни дробове изглеждат по-добри.“

Португалия

Португалия е на второ място след Франция в категорията „здравеопазване“ на индекса и също така получава високи оценки за климат и развитие/управление.

Страната прекрати програмата си „Златна виза“ за развитие на жилищни имоти, но другите инвестиционни визи остават в сила. International Living твърди, че за повечето пенсионери, които се интересуват от преместване в страната, „стандартната виза D7 за „пасивен доход“ е идеална – изисква доказателство за стабилен доход, а не големи инвестиции (едва 1011 долара на месец)“.

Мексико получи високи оценки в категориите за визи/пенсионни обезщетения и развитие и управление. Докладът на International Living казва, че „магистралите са отлични, интернетът е бърз, а инфраструктурата е модерна. Към това се добавя и изключително ниската цена на живота, първокласното здравеопазване и лесният път към получаване на право на пребиваване.“