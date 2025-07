Атака с дрон срещу рафинерия на „Роснефт“ (ВИДЕО)

Още един сериозен удар върху енергийната инфраструктура на Русия. Днес сутринта петролна рафинерия в Новокуйбишевск, собственост на гиганта Роснефт, беше обект на атака с дрон, приписвана на Украйна, съобщава Newsweek.

Експлозиите са били чути в цялата индустриална зона. Директното попадение е предизвикало масивен пожар.

Първоначални доклади бяха публикувани от независимата руска медия ASTRA, която съобщи, че няколко дрона са се насочили директно към завода. Въпреки че властите се опитаха да сведат до минимум въздействието, местни свидетели заснеха кадри на пламъци, обхванали съоръженията на рафинерията.

The Novokuibyshevsk Petrochemical Company in Samara is located over 1000km from Ukraine. Details of the attack are still being clarified. https://t.co/xJz6NPhwVo pic.twitter.com/MHel2HgXKd