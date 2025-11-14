БВП на България нарасна с 3,2%

През третото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на България нараства с 3,2 на сто спрямо третото тримесечие на предходната година и с 0,7 на сто спрямо второто тримесечие на 2025 г., според сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

Справка в НСИ сочи, че през второто тримесечие на 2025 г. икономиката е нараснала с 3,1 на сто спрямо второто тримесечие на предходната година и с 0,7 на сто спрямо първото тримесечие на 2025 г.

В номинално изражение БВП достига 62 016.5 млн. лева. Реализираната добавена стойност е 54 608.0 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 76,7 на сто, което в стойностно изражение възлиза на 47,558 млрд. лева. Бруто капиталообразуването е 13,770 млрд. лв. и заема 22,2 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.