Без такси за нотариус при прехвърляне на автомобил

ДСБ внесоха проект в НС

Облекчаване на административната тежест при прехвърляне на моторни превозни средства, предвижда законопроект внесен от ДСБ. Предложението предвижда отпадане на задължителното нотариално удостоверяване при сделки с автомобили и мотоциклети - практика, която засяга над 300 000 граждани годишно и натоварва гражданите и бизнеса със стотици милиони евро разходи.

Зам.-председателят на ДСБ и вносител на предложението Йордан Иванов подчерта, че България е единствената държава в Европейския съюз, в която прехвърлянето на МПС задължително преминава през нотариус. По думите му това представлява “излишна и измислена такса”, която е време да бъде премахната. Законопроектът предлага въвеждане на европейски модел - сключване на обикновен писмен договор, като за гражданите остава опцията по желание да използват нотариална услуга.

Предвижда се МВР и КАТ да поемат изцяло държавния контрол върху проверките и удостоверяването на данните, за да бъдат запазени всички съществуващи до момента гаранции за сигурността на купувачите.