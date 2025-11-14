Бившият шеф на MI6 Ричард Мур: Путин не е готов да сключи сделка

Шпионирането е „надпревара във въоръжаването“

Путин не е готов да сключи сделка. Шпионирането е „надпревара във въоръжаването“. Това каза в интервю за Bloomberg бившият шеф на MI6 Ричард Мур.

В продължение на почти 40 години Ричард Мур беше кариерен шпионин в британската тайна разузнавателна служба, по-известна като MI6, и не можеше да разкаже на никого, освен на най-близките си приятели и семейството си, с какво се занимава. Когато през 2020 г. беше назначен за шеф на агенцията, това се промени: името на човека на най-високата позиция е единственото, което се оповестява публично.

Мур се оттегли в края на септември и този разговор е едно от първите му интервюта оттогава: поглед назад към света, в който е започнал кариерата си в разузнаването, и към този, в който живеем днес.

„Мисля, че се намираме в изключително оспорвана международна среда. Не мисля, че през 38-те години, в които съм бил разузнавач и дипломат, съм виждал средата да е по-малко организирана. На международната сцена има просто изключителен брой нерешени въпроси и за съжаление начинът, по който отношенията между водещите сили се влошиха – особено след руското поведение в Украйна, но несъмнено и между Вашингтон и Пекин – означава, че някои от трамвайните линии, с които бяхме свикнали в годините след 1945 г., всъщност не съществуват. Със сигурност не съм оставил света на по-добро място, отколкото го намерих, и имам късмет, че това не беше в длъжностната ми характеристика”, каза още Мур.

По думите му, митата са актуалният проблем.

„Но очевидно има редица точки на допир между САЩ и Китай, както и между съюзниците на САЩ и Китай”, добави още Мур.

„Путин няма намерение да сключва сделка, че за него това не е чисто териториален въпрос, а въпрос на доминиране и превръщане на Украйна в нещо, което доста прилича на съседката си Беларус. Русия използва Беларус като оперативна база за хиляди войници по време на войната в Украйна и инсталира тактически ядрени оръжия там”, заяви бившият шеф на MI6 относно войната в Украйна.

На въпрос - ако Владимир Путин няма намерение да сключва сделка, как виждате края на тази война, Мур отговори:

„При сегашните условия – основавам се на достъпа, който имах преди няколко седмици до нашето разбиране за разузнавателната информация – Путин не е готов да сключи сделка. За мен отговорът на този въпрос е, че той трябва да бъде подложен на по-голям натиск , за да е готов да сключи сделка. Президентът на Украйна очевидно е готов да сключи сделка . Той е – забележително, в стремежа си към мир – готов да се откаже от до 20% от страната си, де факто. И така, какво ще промени това? Повече натиск на бойното поле. Украинците имат недокапитализирана отбранителна индустрия. Те имат свободен капацитет, който парите биха решили. Има повече неща, които можем да им дадем, например по отношение на разрешение за използване на оръжия с голям обсег, както и да им предоставим основите на противовъздушната отбрана. И има възможност да се окаже много по-голям натиск върху Путин у дома”.