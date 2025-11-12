Бойко Борисов: Пеевски няма да вземе рафинерията "Лукойл"

План А е да получим дерогация, а в момента работим добре с ръководството. Имаме запаси от бензин за 6 месеца, дизел - за 4, а керосин - за 2. Ако президентът не наложи вето на закона за "Лукойл", още на следващия ден ще назначим особен управител, имаме готово име. То е съгласувано с партньорите, става дума за българин. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти в парламента.

„Ако не се пускат паникьорски статуси, всичко ще бъде наред“, допълни той.

Борисов коментира и темата за продажбата на „Лукойл“.

„Отдавна знаех, че ‘Гънвор’ няма да купят ‘Лукойл’. Мога да кажа на бизнесмена Кирил Петков, че Пеевски няма да вземе рафинерията.“

По отношение на бюджета лидерът на ГЕРБ увери, че правителството ще внесе финансовата рамка. Той отбеляза още, че по Плана за възстановяване и устойчивост вчера по сметките на българите са постъпили близо 1 млрд. лева.

"Има десетки хиляди хора, които си слагат заплати от милион на месец. Те изкривяват средната заплата, тя повлича минималната, а оттам автоматично започват да се увеличават всички разходи в държавата. Съгласих се с БСП за бюджета, но за следващия ще трябва те да се съобразяват. Според синдикатите 28 млрд. лева са раздадени дивиденти. Ако таванът на заплатите е 4000 лева, но получаваш 100 000, какво правиш с останалите 96 000, на които не плащаш осигуровки? Синдикатите и работодателите по тяхно желание дойдоха в централата на ГЕРБ - обясних им, че всички ще се опитаме всички заедно да оправим държавата, а това изисква разбирането на всички. Ако правителството намали заплатите сега, това ще компрометира еврозоната. Никога няма да се съгласим да се увеличи ДДС", смята Борисов.