Брижит отново унижи съпруга си Еманюел Макрон, игнорира го пред кралското семейство (ВИДЕО)

Брижит Макрон отново направи съпруга си, Еманюел Макрон, за смях.

Двойката е на посещение във Великобритания. Но и това тяхно пристигане в чужда държава не се размина без инцидент. Макрон подаде ръка на съпругата си, докато двамата слизаха от самолета за тридневното им държавно посещение. Тя обаче го игнорира.

Гостуващият лидер беше посрещнат от принца и принцесата на Уелс, след като слезе от самолета си пред първата дама на базата RAF Northolt в Западен Лондон днес.

Докато съпругата му слизаше по стълбите към чакащите кралски особи, които посрещаха двойката от името на крал Чарлз III, президентът Макрон протегна ръка за помощ.

Но г-жа Макрон сякаш не обърна внимание, вместо това се държеше за парапета, докато слизаше - карай президента на Франция неловко да спусне ръката си, преди да целуне ръката на Кейт.

🚨 Brigitte Macron snubbed Emmanuel Macron's hand as they exited the plane today 😬



Why does he put up with it? Years of indoctrination and grooming from a young age might explain it. 🤔 pic.twitter.com/KMSFh2hVi1