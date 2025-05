Ватиканът под ключ за конклава: Започва тайнственият избор на новия папа

Във Ватикана всичко е готово за началото днес на конклава за избор на нов папа, предаде АНСА.

Преди началото на гласуването ще има литургия в базиликата "Свети Петър". После кардиналите ще се отправят към Сикстинската капела, където ще започнат да гласуват в 16,30 ч местно време (17,30 ч българско време). Очаква се към 19 ч местно време (20 ч българско време) да стане ясно дали е избран папа или не.

From the voting of cardinal electors to the burning of ballots in a cast-iron stove dating back to 1939, here’s a look at what happens inside the Sistine Chapel during a papal election.https://t.co/tKWirsoCSI