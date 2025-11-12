Вицепрезидентът Йотова: Част от промените относно особения управител в „Лукойл“ противоречат на Конституцията

Мотивите на президента Румен Радев да наложи вето върху Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са много ясни и категорични – защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби и възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията в Народното събрание. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Русе.

Според нея, трябва да се намери най-добрата формула, но да се спазва Конституцията, тъй като според нея в Закона има текстове, които противоречат на Основния закон в държавата.

"Част от законовите промени, свързани с фигурата на особения управител в „Лукойл“, противоречат на Конституцията, както по отношение защитата на частната собственост, така и по отношение на съдебния контрол върху административните актове", каза вицепрезидентът.

„На 7 ноември, това, което се случи, може да съперничи на пиеса на Самюел Бекет – и по времетраене, и по абсурдност. Нека се върне дискусията, да се чуят всички аргументи, да има голямо обсъждане с експерти, за да се намери най-добрият вариант”, призова Йотова.

Тя посочи, че от президентството не е срещу статута на особения търговски управител, но държат да се спазват законите и Конституцията.

Йотова заяви, че обсъждането на въпроса за отхвърляне на ветото не я изненадва. Тя посочи, че от много години няма никакви дискусии по мотивите на държавния глава, „те се отхвърлят само защото е президентът”.