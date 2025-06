Владимир Илиев и Милена Тодорова с победи на Troyan Run

Най-добрите български биатлонисти Владимир Илиев и Милена Тодорова записаха категорични победи в третото издание на състезанието по планинско бягане Troyan Run – По стъпките на Левски.

Спортист номер 1 на България за 2019 година, европейски първенец и световен вицешампион по биатлон Владимир Илиев участва в дистанцията на 28 км, където финишира преди Николай Николов и Николай Котовски. Милена Тодорова, която през последния сезон има второ и трето място на Световната купа по биатлон, спечели на 12 км при дамите, изпреварвайки Румяна Пановска и Ралица Тютюнджиева.

Победител в ултрамаратонската дистанция на 70 км при мъжете стана Йордан Тодоров, който подобри рекорда на дистанцията с 3 часа. Второто място си разделиха Людмил Тодоров и Младен Антонов, а трети е Пламен Райков. При дамите на 70 км първа е Карина Иванова, следвана от Десислава Стоянова и Евгения Аврамова – Стоянова.

През тази година събитието прерасна в тридневен фестивал, който започна в петък и завърши в неделя. Поздравителен адрес към организаторите и кмета на Троян Донка Михайлова изпрати министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

В състезанието стартираха рекордните 633 бегачи. Водещи на събитието бяха троянците - синоптикът от Нова ТВ Николай Василковски и спортният журналист от БТВ Калоян Кюркчиев.

Както и миналата година, и тази имаше двойка младоженци, която започна съвместния си път, пресичайки финалната линия на Troyan Run.

„Умората през последните 10 км беше ужасна, но и адски приятна. Асфалтът накрая ме довърши, но събрах последни сили. Аз не харесвам равното бягане. Предпочитал да бягам много нагоре и да слизам много надолу. Това ми е любимата част. Но последните 10 км ги усетих като 50. Имах колебание сутринта на кое място ще завърша, но след 50-ия км добих увереност“, коментира победителката на 70 км Карина Иванова.

„Нагоре, надолу, нагоре, надолу, докато не ти се завие свят, каза през смях на финала победителката на 41 км Сара Минкова. – Успехът се дължи на това, че снощи изпих 3 узота. Такава форма се поддържа с воля и молитва.“

Главният организатор на събитието Николай Тодоров беше доволен от начина, по който то премина.

„Горд съм, че успяхме да направим това бягане традиционно и всяка година в него да участват все повече и повече състезатели. Но наша основна цел е не само да насърчаваме спортната активност, но и да възпитаваме младото поколение в любов културата и историята. Именно затова увеличихме обхвата му до тридневен фестивал, който включваше освен забавления и много поучителни беседи. Благодаря на всички, които участваха в организацията и се включиха в различните сегменти на събитието. Страхотни сте“, заяви Тодоров, цитиран от Events Managment Bulgaria.

През трите дни на фестивала площад „Възраждане“ в Троян и прилежащите пешеходни зони се превърнаха в сцена на забавления, беседи и уъркшопове. Известният дует Димитър и Христо, набрал популярност с участието си в реалити шоуто „Като две капки вода“, зарадва публиката в събота вечерта.

Новост бе възможността при участие за натрупване на точки към International Trail Running Association (ITRA). Състезанието е оценено от ITRA по дистанции 28 км, 41 км, 70 км. Дистанцията от 41 км е кръг от националния шампионат по „СкайРънинг – BSF“.

Събитието се организира от Сдружение „Троян в бъдещето“ с подкрепата на Община Троян, Софарма АД, Девин, Асикс, Дженерали, КартГео, ресторант For Friends bar & diner, Sponser, Out of BOX, Екопак, Асоциацията по Боуен терапия, Emi's Burger & Duner или Троянски вкус, Pirin Hill, Общински комитет Васил Левски Троян.