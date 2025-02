Владимир Путин към патриарх Кирил за 16-ата годишнина от интронизацията му: Благодаря Ви за всичко, което правите за Русия

Руският президент Владимир Путин се срещна в Кремъл с Негово Светейшество Кирил, Патриарх на Москва и цяла Русия, и го поздрави за 16-ата годишнина от интронизацията му. Държавният глава благодари на духовника за всичко, което прави за Русия.

Срещата се състоя в патриаршеските покои на Кремъл.

Путин подари на главата на Руската православна църква букет бели рози.

„Ваше Светейшество! Искам да Ви поздравя с празника на Въцарението и Ви благодаря за всичко, което правите не само за православния народ на Русия, но и за Русия като цяло“, каза руският лидер.

Pynia decided to give a bouquet of flowers to Patriarch Kirill



It's not often that men give each other flowers😁

... pic.twitter.com/O0xeirgU4F