"Волфрамов дъжд": Украински HIMARS унищожиха четири руски хеликоптера на руска територия (ВИДЕО)

Украинските военни разпространиха видео, показващо унищожаването с помощта на ракетни установки HIMARS на четири руски хеликоптера, разположени зад фронтовата линия в равнина в Белгородска област в Русия.

Изображенията са публикувани в каналите Telegram и мрежата X от Силите за специални операции на украинската армия (Special operations forces of Ukraine).

Според украински източници, пусковите установки HIMARS са използвали касетъчни ракети M30A1, които съдържат над 180 000 волфрамови топки.

"Украинските специални части заедно с военното разузнаване и артилерийските и ракетните войски, поразиха и унищожиха зад вражеските линии четири руски хеликоптера – два Камов Ка-52 (атакова, №) и два Ми-8 (транспортни, №), които бяха на скрити позиции, за да бъдат бързо разгърнати при атаки срещу Украйна", се казва в изявление на специалните части на Киев, публикувано в платформата X и цитирано от Digi24.

Други потребители в X споменаха, че руските хеликоптери са били "покрити с дъжд от волфрам".

Според Lockheed Martin, производителят на този тип боеприпаси, използвани от HIMARS, снарядите M30A1 (използвани от украинците при атаката в Белгород) използват волфрамови суббоеприпаси, без експлозивно съдържание, но които имат опустошителен ефект върху незащитени или небронирани цели.

Един такъв снаряд с волфрамови суббоеприпаси "покрива" площ с размерите на четири футболни игрища.

SOF, along with the military intelligence and Rocket Forces and Artillery, struck and destroyed 4 russian helicopters - two Kamov Ka-52 and two Mil Mi-8 - behind enemy lines at russia’s hidden position for rapid redeployment or attacks against Ukraine. pic.twitter.com/57swOQxZnc