Украйна атакува руска военновъздушна база, ударени са склад за бомби и няколко учебни самолета

Генералният щаб и Силите за специални операции на украинската армия съобщиха в събота за успешна атака срещу летището "Борисоглебск" във Воронежска област в Русия, където са разположени руски изтребители.

"Като част от усилията, насочени към намаляване на възможностите на противника да извършва въздушни удари, на 5 юли подразделения на Силите за специални операции, във взаимодействие с други компоненти на армията, атакуваха летището "Борисоглебск" във Воронежска област. Това летище е база на самолетите Су-34, Су-35С и Су-30СМ на противника", се казва в съобщение, публикувано в социалните мрежи.

Генералният щаб и Силите за специални операции посочват в текста, че "е ударен склад с управляеми авиобомби, учебен самолет и евентуално други летателни апарати", като уточняват, че резултатите от атаката се изясняват, съобщава EFE.

"Отбранителните сили продължават да предприемат всички мерки, за да подкопаят способността на руските окупатори да атакуват гражданска инфраструктура и да принудят Русия да прекрати въоръжената си агресия срещу Украйна", се казва в изявление на украинското военно командване.

Мащабна атака с дронове срещу Русия

Над 100 украински дрона атакуваха най-малко две военни летища в европейската част на Русия в нощта на петък срещу събота и се опитаха да поразят цели в столицата Москва и в Санкт Петербург, втория по големина град в страната, според EFE, цитирана от Pro Tv.

Според някои Telegram канали, дроновете са били насочени към летището Енгелс (Саратовска област), където са разположени стратегически бомбардировачи Ту-160, и авиобазата Борисоглебск (Воронеж), където са разположени изтребители Су-30, Су-34 и Су-35.

Освен това, според канала "Астра", Киев е атакувал през нощта и фабрика в столицата на Чувашия, Чебоксари, където се произвеждат антени за руски дронове.

Руското министерство на отбраната призна, че противовъздушната отбрана е свалила общо 34 вражески дрона над Воронеж снощи, още девет в Саратов и два в Чувашия. Регионалните власти съобщиха само за незначителни щети, въпреки че очевидци съобщиха пред Astra, че са видели стълбове дим, излизащи от някои от атакуваните съоръжения.

Кметът на Москва Сергей Собянин оцени броя на свалените украински дронове по пътя към столицата на страната на два. В Санкт Петербург атаките срещу района, съседен на Ленинград, доведоха до отлагане на излитанията на 50 самолета от летище "Пулково".

Украйна свали 292 руски дрона

Същевременно Русия изстреля 322 дрона срещу Украйна в нощта на петък срещу събота, от които украинската армия успя да неутрализира 292, съобщиха в събота украинските ВВС, цитирани от EFE.

В изявлението се посочва, че руските сили са изстреляли 322 дрона, включително щурмови дронове "Шахед" и невзривни копия, използвани за объркване на украинската отбрана, от руските посоки Брянск, Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск и Шаталово, започвайки в петък от 20:00 часа и продължавайки до късния следобед.

До 09:30 часа украинските средства за противовъздушна отбрана са неутрализирали 292 дрона "Шахед" и други вражески самолети, от които 157 са свалени, а 135 са загубени локално или отклонени от целта чрез средства за електронна борба, съобщиха ВВС в своя Telegram акаунт.

"Основното направление на атаката беше град Староконстантинов в Хмелницка област", ​​се казва в изявлението, като се отбелязва, че директни попадения са регистрирани на четири места, в допълнение към падането на фрагменти от свалени дронове на общо шест други места.

Въздушната атака е била отблъсната от авиация, зенитно-ракетни подразделения, средства за електронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна, се добавя в съобщението.

When Ukrainian drones are hunting—russian armor is exploding.



📹: 14th UAS Regiment pic.twitter.com/pRYqXv958P